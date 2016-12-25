الرئيس اليمني يزور المكلا للمرة الأولى منذ طرد تنظيم القاعدة منها

عدن - أ ف ب

بدأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي زيارة إلى المكلا في جنوب شرق اليمن في اول زيارة له إلى المدينة منذ طرد تنظيم القاعدة منها في نيسان/ابريل الماضي، حسبما أفاد اليوم الأحد (25 ديسمبر / كانون الأول 2016) مصدر حكومي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "الرئيس عبد ربه منصور هادي وصل الى مدينة المكلا مساء امس (السبت)".

خضعت المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت، لسيطرة تنظيم القاعدة على مدى سنة قبل ان تطرده القوات الموالية للحكومة مدعومة من قوات التحالف بقيادة السعودية في نيسان/ابريل.

وقامت الامارات بدور حاسم في طرد جهاديي تنظيم القاعدة من المدينة التي شهدت في الاشهر الماضية تفجيرات دامية نفذها تنظيم "داعش" المتطرف بينها مجموعة هجمات متزامنة في 28 حزيران/يونيو قتل فيها 42 شخصا.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا على السلطة منذ اكثر من 20 شهرا اوقع اكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 الف جريح، بحسب الامم المتحدة.

وتشارك الامارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ اذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين.

والسبت أفاد مسئول عسكري يمني فرانس برس ان خمسة من المتمردين الحوثيين قتلوا في غارة للتحالف استهدفت مركبة عسكرية في شرق مديرية بيحان في محافظة شبوة الجنوبية.

كما قتل ثلاثة مسلحين يمنيين ينتمون الى قبيلة باعوضة في محافظة شبوة في كمين لمسلحي تنظيم القاعدة في مدينة عزان، وفقا لمصادر امنية.

وأوضحت المصادر ان مسلحي القاعدة اعترضوا مركبة تابعة لرجال من القبيلة "وأطلقوا عليها النار"، مضيفة ان رجال القبائل بداوا "التوافد إلى عزان بعد الحادثة للتصدي لتنظيم القاعدة".